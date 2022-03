Amazonas tem 1 óbito por Covid e 155 novos casos em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 155 novos casos de Covid-19, totalizando 580.846 casos da doença no estado. Foi confirmado 1 óbito pela Covid-19 e encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.148 o total de mortes.

Municípios – Dos 580.846 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (22/03), 290.049 são de Manaus (49,94%) e 290.797 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 110 novos casos confirmados. No interior, os 8 municípios que têm casos novos são: Tonantins (15), Jutaí (13), Barcelos (5), São Gabriel da Cachoeira (5), Lábrea (3), Rio Preto da Eva (20, Eirunepé (1), Envira (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.691 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.457.

A lista inclui um novo óbito em Careiro Castanho.