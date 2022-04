Amazonas segue na fase verde com redução de 35% na média diária de Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas segue na fase verde, de risco muito baixo para transmissibilidade do novo coronavírus, com redução de 35% na média diária de casos de Covid-19 no estado, na análise do período entre 12 e 25 de abril.

O boletim, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nesta sexta-feira (29), também destaca que a variação de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), designados para pacientes com a infecção, foi de 20 para 22 leitos no estado.

Na capital, foi observada variação de 7,5% para 8,2% de leitos ocupados (UTI e leitos clínicos), com taxa de ocupação de 13% (6 leitos de UTI) na rede pública e nenhum na rede particular. No interior, houve redução de 50%, passando de 8 leitos clínicos ocupados, em 12 de abril, para quatro leitos em 25 de abril.

SRAG – O boletim também contém a situação epidemiológica da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo o documento, que inclui a análise das Semanas Epidemiológicas 44/2021 e 16/2022 (31 de outubro de 2021 a 23 de abril de 2022), foram notificados 5.188 casos de SRAG no Amazonas, sendo 54% (2.827) de casos de SRAG por Covid-19. No período analisado, foram notificados 601 óbitos por SRAG no Amazonas, sendo 52% (313) de SRAG por Covid-19.

Entre os demais agentes causadores da síndrome respiratória foram identificados Influenza A, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Adenovírus e Parainfluenza. Mais detalhes podem ser conferidos, em: https://bit.ly/38ByFRC