Amazonas retorna à fase de muito baixo risco de transmissão para Covid, diz FVS

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou nesta sexta-feira (17), que o estado retorna à fase de muito baixo risco de transmissão para Covid-19, com redução de casos e ocupação de leitos hospitalares para pacientes com a doença nos últimos 14 dias.

O boletim compreende os últimos dois meses (14 de janeiro a 14 de março), com destaque para os últimos 14 dias (1º a 14 de março). Houve redução de 73% no número de casos confirmados em Manaus, com registro de 48 casos, em 14 de março. Em 1º de março, esse número era de 177. No comparativo de 1º a 14 de março, a redução no Amazonas foi de 58%. No interior do estado, a diminuição foi de 44%.

Atualmente, pacientes com Covid-19 ocupam 14 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 15 leitos clínicos na capital do estado. Em 1º de março, os números eram, respectivamente, 27 e 48 ocupações. Nos últimos dois meses, houve 308 hospitalizações por Covid-19 no estado, sendo 276 com idade contemplada para vacinação (6 meses ou mais).

Desses 276 pacientes, 61% (169) estavam com o esquema vacinal contra a Covid-19 desatualizado. "Os dados nos mostram que ainda há internações por Covid-19 de pacientes que poderiam estar com o esquema vacinal atualizado. Reforçamos que a vacinação é a principal medida de prevenção contra a doença e que todos devem buscar se vacinar o quanto antes, para proteger a si mesmos e aos seus", afirma a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Nos últimos dois meses, foram registrados 30 óbitos por Covid-19, sendo 28 desses pacientes com idade elegível para a vacinação (6 meses ou mais). Desses 28, 78% (22) não possuíam esquema vacinal atualizado.