Amazonas retoma visitas presenciais a presídios

Manaus/AM - O sistema prisional do Amazonas voltou a receber visitas presenciais de familiares, nesta quarta-feira (24). Os encontros dos internos com seus familiares estavam suspensos desde dezembro, em razão do aumento no número de casos de Covid-19 no estado.

A decisão favorável pelo retorno das visitas partiu do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, após reunião no último sábado (21). Hoje, familiares puderam rever seus entes que cumprem pena atualmente no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), em Manaus, e na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), no município situado a 176 quilômetros da capital.

Todas as unidades prisionais estavam cumprindo com os protocolos e normas sanitárias estabelecidos pelos órgãos de saúde. Os familiares que adentram o local passam por uma extensa verificação de segurança, que conta com aferição da temperatura corporal, lavagem das mãos, uso de álcool em gel, ajuste e distribuição de máscaras, além do distanciamento social.

O modelo de visitação é de segunda a sexta-feira, sempre em dois turnos (manhã e tarde). Para assegurar o distanciamento, o número de visitantes ficou limitado a 100 pessoas, em cada turno.