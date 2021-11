Amazonas registrou maior alta no número de óbitos no país em 2020, diz IBGE

O Amazonas foi a unidade da federação que mais registrou aumento de mortes entre 2019 e 2020 (31,9%), em comparação a um aumento de 4,7% entre 2018 e 2019. Em seguida, vem o Pará, que apresentou registro de óbitos (28,0%), seguido pelo Mato Grosso (27,0%).

Os dados fazem parte das estatísticas do Registro Civil relativas a 2020, e divulgadas hoje (18) pelo IBGE, que destaca a ocorrência da pandemia de Covid-19 entre as causas desse acréscimo.

No Amazonas, foram registrados 22.224 óbitos em 2020, 5.390 a mais, em relação ao ano anterior (16.834 óbitos). O aumento observado em 2020, no Amazonas, que chamou mais atenção dos pesquisadores se deu para as faixas etárias a partir de 35 anos (15,1% mais óbitos na faixa etária de 35-39 anos).

No entanto, os maiores aumentos estão concentrado entre as pessoas com 60 anos ou mais de idade (35,9% óbitos a mais, na faixa etária entre 60 a 64 anos de idade, e 36,1% a mais, na faixa etária de 65-69 anos).

Em análise dos óbitos totais por grandes regiões, o instituto aponta que a região Norte foi que mais sofreu com o aumento relativo de mortes, com aumento total de 25,9% de aumento, seguida da Região Centro-Oeste, com 20,4%. Por outro lado, a Região Sul registrou o menor aumento no volume de óbitos total em 2020, correspondente a 7,5%.

No Estado, segundo destaques do levantamento do IBGE, os maiores índices nos óbitos estão concentrados entre as pessoas com 60 anos ou mais de idade (36,1% a mais, na faixa etária de 65-69 anos foi o maior aumento). Para as idades abaixo de 20 anos, observou-se redução dos óbitos entre 2019 e 2020.

O número de óbitos dos menores de 1 ano de idade declinou 20,0% entre 2019 e 2020, representando uma diminuição de 199 óbitos de menores de 1 ano de idade.

No município de Manaus, o aumento dos óbitos entre os homens idosos foi de 61,8%, enquanto no biênio anterior foi de 8,4%. Para a população feminina estes mesmos percentuais foram de 43,4% e 2,7%, respectivamente.

Numa análise da população de 60 anos ou mais, no Amazonas, observa-se o aumento de 148.561 óbitos em 2020, o que equivale a 75,8% da variação dos óbitos totais entre 2019 e 2020. Como esperado, 99,2% da variação dos óbitos ocorreu entre aqueles registrados como de causas naturais, aponta o IBGE.