Amazonas registra queda de quase 67% nos focos de calor no 1º semestre de 2025

Manaus/AM - O Amazonas encerrou o primeiro semestre de 2025 com uma redução significativa nos focos de calor, alcançando uma queda de aproximadamente 66,97% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e monitorados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

De janeiro a junho, foram identificados 220 focos, frente aos 666 registrados no primeiro semestre de 2024. O resultado coloca o estado na sexta posição no ranking dos estados da Amazônia Legal com focos no período.

Queda expressiva também em junho

Do total de registros de janeiro a maio, 70,45% ocorreram em áreas federais. As áreas sob jurisdição estadual representaram 15% dos focos, e os demais 14,55% ocorreram em regiões classificadas como vazios cartográficos, que são territórios ainda sem regularização fundiária definida.

A tendência de redução foi mantida no mês de junho, com 91 focos de calor detectados no Estado, representando uma queda de 64,73% em comparação ao mesmo mês de 2024, quando foram identificados 258 focos.

Assim como no acumulado do semestre, a maior parte dos focos em junho foi registrada em áreas federais, totalizando 83,52%. As áreas estaduais responderam por 8,79% dos casos, enquanto os vazios cartográficos concentraram 7,69% dos focos.