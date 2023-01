Amazonas registra novo caso de Mpox e tem 786 notificações

Nesta edição semanal, o quadro atual da Mpox é de 786 notificações, 1 novo caso, elevando para 341 casos confirmados, 11 prováveis, 418 descartados e 12 suspeitos. Não há registro de óbito pela doença. Informações são atualizadas e disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.