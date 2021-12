Amazonas registra mais de 1 mil casos de Influenza em dois meses e 4 mortes por H3N2

Manaus/AM - Das mais de 9 mil amostras coletadas dos exames de pacientes que apresentaram sintomas de gripe no Amazonas em dois meses, mais de 1 mil testaram positivo para a Influenza. Os dados foram confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) nesta quinta-feira (30). A contabilização exata são 1.066 casos da doença, do total de 9.093 amostras, registrando 11,7% de positividade no período sazonal para a ocorrência de vírus respiratórios, entre a Influenza A (H3N2), que coincide com o período chuvoso no estado. Quatro pessoas morreram por complicações da Influenza A (H3N2) em Manaus, dos quais três homens, na faixa etária de 58 a 74 anos, com comorbidades; e uma mulher, de 90 anos. Desde o início de novembro, a FVS-AM alerta sobre o risco do vírus, alertando a rede de saúde do Estado sobre a circulação do vírus Influenza A (H3N2) no Amazonas.

