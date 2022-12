Amazonas registra 89 novos casos de Covid em 24h

Manaus/AM - O Amazonas registrou 89 novos casos de Covid-19, elevando para 623.719 o total de casos da doença até esta quinta-feira (1º). Também segundo o boletim, há um óbito pelo vírus, encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, atualizando para 14.397 o total de mortes.

Municípios - Do total de mortes, 313.178 são de Manaus (50,21%) e 310.541 de municípios do interior do Amazonas (49,79%).

Entre os casos confirmados nas últimas 24 horas, 22 foram confirmados na capital e 67 no interior.

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9890 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.507.

Há um novo óbito em Manaus.