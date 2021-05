Amazonas registra 595 novos casos de covid-19 e 17 óbitos

Manaus/AM - O Amazonas registrou 595 novos casos de Covid-19, totalizando 376.893 casos da doença no estado. Foram confirmados 17 óbitos por Covid-19, sendo cinco ocorridos no dia 11/05 e 12 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.775 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (11/05), foram registrados cinco sepultamentos pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 41.064 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,90% dos casos confirmados ativos.

Ao todo, três municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Amaturá, Apuí e Nova Olinda do Norte.

Municípios – Dos 376.893 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (12/05), 172.578 são de Manaus (45,79%) e 204.315 do interior do estado (54,21%).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.865 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.910.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (11), Alvarães (1), Autazes (1), Coari (2) e Humaitá (2).