Amazonas registra 494 casos de Influenza; metade são em jovens de 20 a 29 anos

Manaus/AM- Com o aumento dos casos de Influenza no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), está emitindo alertas de prevenção, além de monitorar os casos da doença que até o momento apresenta 494 infectados, apresentando 8% de positividade entre os exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), desde o início de novembro até esta sexta-feira (17).



Esses 494 casos foram confirmados a partir do processamento de 6.175 amostras no Lacen-AM. O Amazonas enfrenta período sazonal para a ocorrência de vírus respiratórios, entre a Influenza A (H3N2), que coincide com o período chuvoso no estado, registrado entre novembro e maio anualmente.



Conforme levantamento do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, foram registrados 262 casos no período de 12 a 17 de dezembro, que ainda segue em curso, representando 33% de positividade. Já no período de 21 a 27 de novembro, foram registrados 53 casos, 6% de positividade.



Ainda segundo o levantamento, a faixa etária mais acometida pelo vírus inclui pessoas de 20 a 29 anos, com 212 casos. O diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, destaca que, apesar do aumento, a maioria dos casos são de quadro clínico leve e sem necessidade de internação hospitalar.



Em caso de febre, dores no corpo de forma leve, corizas, procurar inicialmente uma unidade básica mais próxima. Caso o quadro seja um pouco mais grave, como falta de ar, cansaço e outros sintomas associados, procurar serviço de pronto atendimento ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).