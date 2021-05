Amazonas registra 412 novos casos e 5 mortes por Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas registrou, até este domingo (02), 412 novos casos de Covid-19, totalizando 371.718 casos da doença no estado. Além disso, foram confirmados cinco óbitos por Covid-19, sendo quatro ocorridos no dia 1º/05 e um óbito encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.641 o total de mortes, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Na capital do estado, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado (1º/05), foi registrado um sepultamento por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 40.466 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.



Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 406 pacientes internados, sendo 175 em leitos (33 na rede privada e 142 na rede pública), 226 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (47 na rede privada e 179 na rede pública) e cinco em sala vermelha da rede pública, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.



Há ainda outros 45 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 24 estão em leitos clínicos (10 na rede privada e 14 na rede pública), 19 estão em UTI da rede pública e dois em sala vermelha, também da rede pública de saúde.



No boletim consta, também, que há outros 118 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 13 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 105 em leitos clínicos.



Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.



Ao todo, oito municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Amaturá, Anori, Atalaia do Norte, Codajás, Eirunepé, Guajará, Tapauá e Tonantins.



Municípios – Dos 371.718 casos confirmados no Amazonas até este domingo (02/05), 170.038 são de Manaus (45,74%) e 201.680 do interior do estado (54,26%).



A capital, Manaus, tem 265 novos casos confirmados. No interior, os 23 municípios que têm casos novos registrados são: Itacoatiara (22), Tefé (15), Lábrea (10), Maués (9), Borba (8), Humaitá (8), Carauari (7), Jutaí (7), Pauini (7), Ipixuna (6), Nova Olinda do Norte (6), Alvarães (5), Manacapuru (5), Presidente Figueiredo (5), Envira (4), Manicoré (4), São Gabriel da Cachoeira (4), São Paulo de Olivença (4), Anamã (3), Parintins (3), Silves (3), Barreirinha (1) e Rio Preto da Eva (1).



Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.780 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.861.



A lista inclui novos óbitos em: Manaus (2), Alvarães (1), Parintins (1) e Rio Preto da Eva (1).