Amazonas registra 37 novos casos e 1 óbito por Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 37 novos casos de Covid-19, totalizando 433.850 casos da doença no estado. Foi confirmado 1 óbito pela Covid-19, ocorrido na sexta-feira (31), elevando para 13.836 o total de mortes. Municípios – Dos 433.850 casos confirmados no Amazonas até este sábado (1°/01), 206.398 são de Manaus (47,57%) e 227.452 do interior do estado (52,43%). A capital, Manaus, tem 16 novos casos confirmados. No interior, os 8 municípios que têm casos novos registrados são: Manacapuru (7), Novo Aripuanã (4), Canutama (3), Maués (2), Presidente Figueiredo (2), Alvarães (1), Benjamin Constant (1) e Tefé (1). Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.514 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.322. Há um novo óbito em Canutama.

