Amazonas registra 30 casos de Covid-19 nesta quarta-feira

Manaus/AM - Dados atualizados nesta quarta-feira (11) mostram que foram registrados mais 30 casos de Covid-19 no Amazonas. Não há novas mortes pelo vírus.

Municípios - Com a atualização, o estado passa a ter um total de 625.059 casos de Covid-19 até esta quarta-feira. Desses, 313.606 foram registrados em Manaus e 311.453 em municípios no interior do estado.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas, por meio de teste rápido antígeno para covid, 29 infectados pelo vírus em municípios do interior e apenas 1 em Manaus, totalizando 30 novos casos.

Óbitos - O Amazonas já possui 14.421 mortes em decorrência do coronavírus, até esta quarta-feira. Entre elas, 9.909 ocorreram na capital e 4.512 em municípios do interior do estado.