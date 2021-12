Amazonas registra 140 novos casos de covid neste sábado; Sem mortes

Manaus/AM- A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), por meio do Boletim Diário de Covid-19, registrou 140 novos casos de Covid-19, totalizando 431.403 casos da doença no estado, neste sábado (11). O Amazonas não teve registro de óbito por critérios clínicos ou de 24 horas, permanecendo em 13.812 o total de mortes.

Nesta edição do boletim, os dados são parciais em decorrência do ataque cibernético ao Ministério da Saúde, que deixou o sistema e-SUS Notifica com instabilidades. As informações são provenientes do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e das secretarias municipais de Saúde.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (10), não foram registrados sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 1.730 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,40% dos casos confirmados ativos.