Amazonas registra 14 novos casos de Covid neste domingo

Os postos de vacinação funcionam até hoje no Sumaúma Park Shopping, na zona norte de Manaus. Em três dias de ação já foram vacinadas mais de 800 pessoas com doses de proteção contra a Covid-19.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.651.793 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (29/01), sendo 3.364.954 de primeira dose, 2.850.353 de segunda dose, 75.549 com dose única, 1.700.865 de 1ª dose de reforço, 657.206 de 2ª dose de reforço e 2.866 de dose adicional para os imunossuprimidos.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou neste domingo (29/01), os boletins de Covid-19 e vacinação no estado. As informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br

