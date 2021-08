Amazonas registra 126 casos de covid-19 e mais 3 óbitos

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 126 novos casos de Covid-19, totalizando 423.958 casos da doença no estado. Foram confirmados 3 óbitos por Covid-19, sendo 2 ocorridos na sexta-feira (27) e 1 óbito encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.677 o total de mortes. Na capital do estado, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (27), foi registrado 1 sepultamento por Covid-19.

Municípios – Dos 423.958 casos confirmados no Amazonas até este sábado (28/08), 202.544 são de Manaus (47,77%) e 221.414 do interior do estado (52,23%). A capital, Manaus, tem 93 novos casos confirmados. No interior, os 12 municípios que têm casos novos registrados são: Itacoatiara (13), São Paulo de Olivença (6), Apuí (3), Jutaí (2), São Gabriel da Cachoeira (2), Anamã (1), Borba (1), Envira (1), Iranduba (1), Lábrea (1), Novo Airão (1) e Rio Preto da Eva (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.427 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.250. A lista inclui novos óbitos em: Manaus (2) e Coari (1).