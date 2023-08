Amazonas registra 114 casos da doença da urina preta em 10 municípios

Manaus/AM - De 1º de julho de 2022 a 31 de julho de 2023, foram registrados 114 casos de doença da urina preta no Amazonas. Os casos foram identificados em 10 municípios do estado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Os municípios com casos da doença são: Boa Vista do Ramos, Borba, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Parintins e Urucurituba.

Dentre os casos confirmados, 17% apresentavam pelo menos um fator de risco, como hipertensão e diabetes mellitus. Os pacientes tinham consumido peixes, como pacu e tambaqui, e apresentaram sintomas como mialgia, fraqueza muscular, dor no tórax, náuseas, dores no abdômen e na cervical. O boletim da FVS-AM destaca que 81% do pescado foi consumido na residência dos pacientes, sendo que 44% destes casos tinham consumido o peixe após preparo cozido.

O boletim da FVS-AM também aponta que, entre os casos confirmados, foi observado histórico de consumo de tipos de peixes adquiridos em diferentes estabelecimentos.