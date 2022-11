Amazonas registra 112 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira

Manaus/AM - O Amazonas registrou 112 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (25), elevando para 623.059 o total de casos da doença no estado. Também segundo o informe, há um óbito pela doença, encerrado por critérios clínicos, de imagem, com o total de 14.390 mortes pela doença.

Municípios – Dos 623.059 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (25), 312.965 são de Manaus (50,23%) e 310.094 do interior do estado (49,77%).

A capital, Manaus, tem 22 novos casos confirmados. No interior, os 20 municípios que têm casos novos são: Parintins (15), Coari (14), Carauari (11), Itamarati (9), Humaitá (6), Lábrea (5), Presidente Figueiredo (5), Eirunepé (4), Manacapuru (4), Careiro (3), Maués (3), Nhamundá (2), Tabatinga (2), Atalaia do Norte (1), Borba (1), Canutama (1), Careiro da Várzea (1), Iranduba (1), Manicoré (1) e Tefé (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9883 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4507.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (1).