Amazonas recebe mais de 90 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Escoltado pela Polícia Federal, o lote seguiu para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O carregamento chegou a Manaus por volta das 9h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus, a bordo do voo 3733 da empresa Latam Linhas Aéreas e foi recebido por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Manaus/AM - Cerca de 90.090 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram no Amazonas nesta-feira (19). Os imunizanntes enviados pelo Governo Federal são do tipo Pfizer/BioNTech.

