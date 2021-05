Amazonas recebe mais de 8 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (26), um novo lote com 8.190 doses de vacina da Pfizer/BioNtech contra a Covid-19.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas. Na terça-feira, o estado recebeu mais 88.250 doses de vacinas do tipo AstraZeneca

Segundo a FVS-AM, as vacinas Pfizer possuem um esquema vacinal de duas doses, com intervalo de 12 semanas (3 meses). Devido à campanha contra a influenza, o Ministério da Saúde orienta um intervalo de 14 dias entre a vacinação da Covid-19 e da influenza.