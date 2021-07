Amazonas recebe mais de 63 mil doses de vacina contra Covid-19

O Amazonas recebeu mais 63.250 doses da AstraZeneca, na madrugada desta sexta-feira (16), enviadas pelo Ministério da Saúde. Desse total, 52.500 doses serão destinadas para a continuidade da vacinação na capital.

As novas doses foram transportadas em um avião comercial da empresa Latam e desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 1h30.



Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.290.650 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (15), sendo 1.688.627 de primeira dose, 576.094 de segunda dose e 25.929 com dose única.

Vacina Amazonas

Os mutirões deste sábado (17), nos municípios de Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea, têm como meta vacinar, ao todo, 2.500 pessoas.

Deste total, 2 mil imunizantes são destinados à aplicação da primeira dose em pessoas a partir de 18 anos, sendo mil para Manaquiri e mil para Careiro Castanho. Outras 500 vacinas são para a aplicação da segunda dose no município de Careiro da Várzea.



Os mutirões ocorrerão simultaneamente, das 8h às 17h, nos três municípios. Com mais essas ações, chegará a 14 o número de edições da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais. Para se vacinar, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).



Confira os pontos de vacinação deste sábado (17)



Manaquiri

• Ginásio José Lins (pedestres)

• Lateral do Ginásio José Lins (drive-thru)

• Igreja Assembleia de Deus Ieadam, no Areal (pedestre)

• Igreja Assembleia de Deus Tradicional, no Castanhal (pedestre)

• Igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Novo (pedestre)

• Associação de mototáxi, no bairro Alan Freire (pedestre)

• Porto DNIT (drive-thru fluvial)



Careiro Castanho

• Posto no pátio do Caec – BR-319 (drive-thru)

• Ginásio Osmar de Oliveira (pedestre)

• Quadra da Escola Estadual Pedro dos Santos – Purupuru (zona rural - pedestre)

Careiro da Várzea

• Porto Gutierres