Amazonas recebe mais de 105 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta quinta

Manaus/AM - O Amazonas recebeu mais 105.300 doses de vacina Pfizer contra Covid-19, na tarde desta quinta-feira (09). A remessa foi enviada pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A carga foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na zona oeste da capital. E foi transportada para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), onde as doses foram conferidas pela equipe do PNI no estado.

As vacinas foram armazenadas em câmara de frio da FVS e a distribuição das doses ocorre sob agendamento realizado pelas secretarias municipais de saúde junto à coordenação estadual do PNI, na Fundação.

Dia D - No próximo sábado (11), vai acontecer o Dia D da Multivacinação em todos os 62 municípios do Amazonas, de forma simultânea. Em Manaus, a estratégia inicia, às 9h, no Parque Cidade da Criança, na zona centro-sul de Manaus. A vacinação vai estar disponível em 99 pontos, sendo 24 fixos e 75 volantes, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).