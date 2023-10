Amazonas recebe mais 94 brigadistas do Ibama para combater queimadas

Manaus/AM - O Amazonas começou a receber, neste domingo (15), mais equipes de brigadistas do Prevfogo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A chegada de 94 servidores vai reforçar o combate às queimadas na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Ao todo, 59 brigadistas, do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, chegaram na capital no final da tarde, na Base Aérea, zona sul da capital. Outros 35, vindos de Rondônia, chegaram por via terrestre. O envio das equipes ocorre em atenção ao pedido feito pelo governador Wilson Lima, na quarta-feira (11), e se soma a outras ajudas já enviadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, a pedido do Governo do Estado.

É o que destaca o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. “A gente sabe que grande parte desses incêndios são criminosos, e a força das operações nesse momento, um trabalho em conjunto de múltiplos órgãos ambientais, é fundamental”, ressaltou.

Os servidores vão seguir para o município de Careiro, de onde serão remanejados para o atendimento das ocorrências, em especial, em municípios próximos à capital. A RMM também é alvo de uma força-tarefa específica, deflagrada pelo Governo do Estado desde o dia 11 de outubro, com foco em Autazes.

Desde o reforço nas últimas operações, o Amazonas registrou reduções nos focos de calor na Região Metropolitana. Do dia 8 ao dia 10 de outubro foram 415 focos e, a partir do dia 11, quando as ações foram reforçadas, até este sábado (14), o número de focos caiu para 28. A proposta para a vinda do Prevfogo é auxiliar as equipes do Corpo de Bombeiros, que já contam com brigadistas contratados pela Sema atuando no Sul do Estado, além dos efetivos da capital e interior.

“Nós migramos de acordo com a demanda de incêndios. Semana passada estávamos na região de Cacau Pirera, em Iranduba (a 20 quilômetros de Manaus), e agora a maior parte dos incêndios estão sendo na região de Autazes, Manaquiri, no entorno da BR-319. Temos 10 unidades no interior que estão atuando em regime de prontidão neste período de estiagem,” declarou o comandante do Corpo de Bombeiros do Interior (CBI), Tenente Coronel Monteiro.

Com os novos profissionais, chega a 289 o número de brigadistas do Prevfogo disponibilizados para reforçar as ações de combate no Amazonas. O efetivo soma-se a outros quase 600 servidores envolvidos nas ações do Estado, entre bombeiros, brigadistas, policiais e agentes federais, divididos nas Operações Tamoiotatá 3, Aceiro e Céu Limpo.

Além do efetivo, o Ibama também enviou mais de 2 mil itens para apoiar o combate aos incêndios no Amazonas, como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), cantis, facões, lanternas, pinga-fogo, abafadores, entre outros. Parte do material será entregue para apoiar o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) nas ações em curso.