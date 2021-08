Amazonas recebe mais 83.700 doses de vacinas contra Covid

Manaus/AM - O Governo do Amazonas recebeu, neste sábado (14), dois lotes com o total de 83.700 doses de vacinas contra Covid-19, sendo a primeira remessa com 31.050 da vacina Coronavac/Butantan e a segunda contendo 52.650 unidades da Pfizer/BioNtech. As vacinas foram enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), médico Anoar Samad, acompanhou, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a chegada do segundo voo com os imunizantes e fez um apelo à população para se imunizar. O médico destacou que o envio das doses pelo Ministério da Saúde tem acontecido com maior frequência. Somente nas duas primeiras semanas de agosto já foram enviadas mais de 320 mil doses. Nesta segunda-feira estão sendo aguardadas mais 71.560 doses, sendo 21.060 Pfizer e 50.500 AstraZeneca.

O primeiro voo deste sábado, trazendo as 31.050 doses de Coronavac, chegou por volta das 9h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Após o desembarque, os imunizantes foram escoltados por agentes da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

A segunda remessa contendo as 52.650 da Pfizer chegou, por volta das 14h30, em Manaus. Do aeroporto, os imunizantes foram escoltados até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.