Amazonas recebe 89,6 mil doses de vacina contra Covid-19

As doses chegaram em Manaus, em voo comercial, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foram encaminhadas para armazenamento em câmara de frio na FVS-RCP. A equipe do PNI no Amazonas realizou a conferência e armazenamento dos imunizantes.

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (22), uma remessa com 89.610 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 40 mil da AstraZeneca, 27.250 doses de CoronaVac e 22.360 doses de Pfizer pediátrica, conforme informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

