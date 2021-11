Amazonas recebe 108.810 doses de vacina da Pfizer contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (17), um novo lote com 108.810 doses de vacina da Pfizer contra Covid-19. A remessa foi enviada pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A remessa chegou a Manaus por volta das 11h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de onde foi escoltada pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). O carregamento foi contabilizado por equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

A vacina Pfizer é o principal imunizante aplicado como terceira dose, conforme orientação nacional do PNI. A dose de reforço está disponível para realizar o reforço da imunização de grupos selecionados. No Amazonas, esses grupos são os trabalhadores da saúde e pessoas com 50 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, cinco meses; além dos imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais.