Amazonas realiza 1ª Feira do Artesanato Indígena neste fim de semana

A Feira — A Feira do artesanato irá acontecer também em Manaus e em outros municípios do Amazonas, entre eles Tabatinga e Autazes, que permite movimentar a economia local dos municípios e das comunidades indígenas.

A artesã explica que trabalham com cestaria, gargantilhas, e utilizam sementes de açaí, buriti, e todos os tipos e as fibras de palmeiras que são retirados diretamente da natureza e de maneira sustentável.

“Represento, há mais de 22 anos, uma associação de mulheres artesãs, trabalhando diretamente nas comunidades e na sede do município de São Gabriel da Cachoeira (distante 850 quilômetros). Agradeço a recepção da prefeitura e da FEI, nosso artesanato é muito bem trabalhado, pois realizamos de maneira manual o que nos permite realizar os detalhes dos adereços com maior cuidado”, comentou Bernadete Baré.

Manaus/AM - A Fundação Estadual do Índio (FEI), está realizando, de hoje a domingo (1º a 03), a 1ª Feira de Artesanato Indígena. O evento faz parte da programação da 5ª Feira da Piscicultura, no município de Rio Preto da Eva.

