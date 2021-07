Amazonas paga 17ª parcela do Auxílio Moradia às famílias do Monte Horebe

A listagem de nomes por ordem alfabética e com indicação dos endereços das noves agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela estão disponíveis no site da Superintendência Estadual de Habitação – Suhab ( www.suhab.am.gov.br ) nos seguintes links:

O auxílio é pago em dois dias e cada beneficiário pode procurar uma das nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado está disponibilizando R$ 1.323.000 para o pagamento. Segundo o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, o benefício foi renovado até dezembro de 2021. “Essa renovação assegura que essas famílias permaneçam vivendo com dignidade e em segurança”, destacou João Braga.

