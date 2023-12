Amazonas orienta sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no período chuvoso

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) divulgou, nesta sexta-feira (29), uma nota técnica orientando profissionais de saúde do Amazonas sobre intensificação de ações de vigilância, prevenção e controle das arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

A Nota Técnica nº 23/2023 da FVS-RCP, refere-se ao período sazonal dessas doenças que coincide com o período chuvoso no Amazonas, normalmente entre os meses de outubro a maio, podendo se estender até o mês de junho. O documento destaca a definição de casos suspeitos de dengue, chikungunya, zika e febre do mayaro, além de fluxo de notificação e notificação compulsória imediata de óbitos, vigilância laboratorial e educação em saúde.

Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, aponta que o enfrentamento contra essas doenças se dá no combate ao Aedes Aegypti. “Uma das medidas mais eficazes de prevenção é a redução dos índices de infestação e densidade vetorial do Aedes aegypti. Nós estamos trabalhando as medidas preventivas com o foco principal que é a eliminação de criadouros. Se não há água parada, não há mosquito. Então, é importantíssimo fazer essa mobilização social”, disse Tatyana.

Elder Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, ressalta que o combate ao mosquito requer a participação das esferas municipais em conjunto com a população para uma mobilização de combate à proliferação do mosquito.

“É necessária uma vigilância constante, a maioria dos criadouros são evitáveis. A gestão municipal deve estabelecer parcerias intersetoriais e interinstitucionais que garantam e fortaleçam a execução das ações de prevenção e controle das arboviroses no município, com a implantação do Comitê Interinstitucional de Vigilância e Controle das Arboviroses do município”, destaca Elder.

Cenário epidemiológico - Em 2023 (de janeiro a 16 de dezembro), foram notificados 16.289 casos de dengue, 509 casos de Chikungunya e 321 casos de zika, doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.

Doenças - A principal forma de transmissão das arboviroses ao homem é a vetorial, que ocorre pela picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas, no ciclo humano-vetor-humano. Essa espécie está distribuída, geralmente, em regiões tropicais e subtropicais.

Confira abaixo a nota técnica e o alerta epidemiológico sobre o período de alta transmissão de arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no estado: