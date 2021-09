Amazonas ocupa 1º lugar em casos de Tuberculose no brasil e FVS faz alerta

Manaus/AM - A Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para a importância de manter os cuidados contra a tuberculose. O estado ocupa o primeiro lugar em taxa de incidência da doença no Brasil, com 64,8 casos por 100 mil habitantes. Entre janeiro e agosto deste ano, 1.980 casos foram notificados.

A tuberculose é transmissível pelo ar e pode ser causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, que tem evolução costumeiramente lenta, podendo levar semanas, meses ou até mesmo anos para apresentar os primeiros sintomas no organismo humano.

Prevenção

Segundo a FVS, a principal forma de se prevenir da tuberculose é estar atento aos sintomas da tuberculose, pois podem ser confundidos com os sintomas da Covid-19, em que a tosse persiste por uma semana, além de sintomas gripais. “O principal sintoma que diferencia as duas doenças é o tempo de duração da tosse. Na tuberculose, a duração é de duas semanas ou mais, porém é comum também o paciente apresentar falta de apetite e perda de peso, febre baixa no fim do dia e sudorese noturna”, disse Marlucia Garrido, coordenadora do PECT/FVS-RCP.

Tratamento

Ao apresentar sintomas suspeitos de tuberculose, é necessário procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e informar os sintomas. Na unidade, o paciente será submetido a um exame de baciloscopia direta de escarro e, caso seja detectada a Mycobacterium tuberculosis, a pessoa receberá o tratamento diretamente pela UBS.

Fatores de risco

Algumas condições que podem levar ao agravamento da doença são: má alimentação; vícios como fumo, drogas e alcoolismo; desnutrição; doenças como HIV, diabetes e câncer.