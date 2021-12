Amazonas não registra óbitos por Covid-19 pela quinta vez em dezembro

Manaus/AM - O Amazonas não registrou óbitos por covid-19 neste domingo (12), nem nos dias 7, 9, 10 e 11 do mês de dezembro, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP). O número total de mortes permanece em 13.812 o total de mortes.

Ainda segundo o boletim, o estado registrou 125 novos casos da doença, totalizando 431.528 casos. Nesta edição, os dados são parciais em decorrência do ataque cibernético ao Ministério da Saúde, que deixou o sistema e-SUS Notifica com instabilidades. As informações são provenientes do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e das secretarias municipais de Saúde.

Rede de assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 58 pacientes, sendo 29 em leitos clínicos na rede pública, e 29 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (4 na rede privada e 25 na rede pública).

Há ainda outros 3 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 1 está em leito clínico na rede privada, e 2 estão em UTI (1 na rede privada e 1 na rede pública).

No boletim consta também que há outros 23 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 22 em leitos clínicos e 1 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Dos 431.528 casos confirmados no Amazonas até este domingo (12/12), 205.796 são de Manaus (47,69%) e 225.732 do interior do Estado (52,31%).

A capital, Manaus, tem 43 novos casos confirmados. No interior, os 11 municípios que têm casos novos registrados são: Tabatinga (28), Autazes (12), Humaitá (8), Coari (7), Parintins (6), Boa Vista do Ramos (5), Itacoatiara (5), Tonantins (5), Tefé (3), Maués (2) e Barreirinha (1).

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.502 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2). No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.310.