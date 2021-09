Amazonas não registra mortes por Covid-19 pela 3ª vez em menos de 2 meses

Manaus/AM - Pela terceira vez no ano, o Amazonas não registrou mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (1º), como informa a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Em 24 horas, foram registrados 147 novos casos da doença, totalizando 424.428 casos no estado e 13.687 o total de mortes. Nos dias 07 de julho e 18 de agosto deste ano também não foram registrados mortes pelo novo coronavírus.

O boletim acrescenta ainda que 46.101 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,86% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 183 pacientes internados, sendo 96 em leitos (7 na rede privada e 89 na rede pública), 84 em UTI (11 na rede privada e 73 na rede pública) e 3 em sala vermelha.

Há ainda outros 21 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 15 estão em leitos clínicos (3 na rede privada e 12 na rede pública), 5 estão em UTI (1 na rede privada e 4 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

Banco de dados

O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 658.339 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 535.640.

Municípios

Dos 424.428 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (1º/09), 202.877 são de Manaus (47,80%) e 221.551 do interior do estado (52,20%).

A capital, Manaus, tem 101 novos casos confirmados. No interior, os 13 municípios que têm casos novos registrados Itacoatiara (11), Maraã (11), Jutaí (8), Canutama (4), Anamã (2), Lábrea (2), Urucurituba (2), Autazes (1), Careiro (1), Novo Airão (1), Pauini (1), Rio Preto da Eva (1) e Urucará (1).

Óbitos

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.435 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.252.