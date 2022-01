Amazonas não registra mortes por Covid-19 nas últimas 24h

Manaus/AM - O Amazonas não registrou morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, pela segunda vez neste ano. No entanto, foi confirmado 1 óbito pela doença, que foi encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.851 o total de óbitos.

Cerca de 1.659 novos casos da doença foram confirmados, totalizando 438.856 casos, segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira (12) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

Municípios – Dos 438.856 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (12), 210.298 são de Manaus (47,92%) e 228.558 do interior do estado (52,08%).

A capital, Manaus, tem 1.483 novos casos confirmados. No interior, os 32 municípios que têm casos novos registrados são: Beruri (37), Itacoatiara (28), Caapiranga (19), Atalaia do Norte (9), Rio Preto da Eva (8), Manaquiri (7), Tefé (6), Careiro da Várzea (5), Coari (5), Itapiranga (5), Maués (5), Parintins (5), Humaitá (4), Jutaí (4), Manicoré (4), Tabatinga (4), Codajás (3), Boa Vista do Ramos (2), Lábrea (2), Presidente Figueiredo (2), Alvarães (1), Autazes (1), Barreirinha (1), Carauari (1), Careiro (1), Eirunepé (1), Manacapuru (1), Novo Airão (1), Novo Aripuanã (1), São Gabriel da Cachoeira (1), Urucará (1) e Urucurituba (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.518 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.333. Há um óbito em Tonantins.