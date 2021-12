Amazonas não registra morte por Covid-19 pela 6ª vez em dezembro

Manaus/AM - O Amazonas não teve registro de óbito por critérios clínicos ou de 24 horas, permanecendo em 13.812 o total de mortes, segundo boletim divulgado, nesta segunda-feira (13), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). De acordo com os dados, foram confirmados 64 novos casos de Covid-19, totalizando 431.592 casos da doença no Estado.

Em Manaus, foram notificados 748.826 casos, enquanto no interior do Estado, o número chega a 573.500.

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.502 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2). No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.310.