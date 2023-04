Amazonas mantém serviços essenciais durante feriado da Semana Santa

Manaus/AM - O Governo do Amazonas vai manter o funcionamento de serviços essenciais durante o feriado da Semana Santa. Saúde e Segurança funcionarão em regime de plantão durante o ponto facultativo nesta quinta-feira (06/04) e feriados da sexta-feira e do Domingo de Páscoa (07 e 09/04).



Saúde

Vinte e cinco unidades de urgência e emergência seguirão o atendimento, sendo seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).



Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normalmente. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do estado.



No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência, diariamente, em regime de plantão 24 horas.



As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas retornam às atividades na segunda-feira (10/04).

Já os hospitais das fundações de saúde funcionarão apenas para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas.



A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) informa que o serviço de Quimioterapia funcionará normalmente no ponto facultativo na quinta-feira (06/04) e no feriado de sexta-feira (07/04). As consultas de Oncologia Clínica agendadas ocorrerão normalmente.



No entanto, o serviço de Radioterapia funcionará, normalmente, somente na quinta-feira (06/04) e não funcionará no feriado de sexta-feira (07/04). A Farmácia Ambulatorial atenderá das 7h às 13h na quinta-feira (06/04) e no feriado de sexta-feira. O consultório farmacêutico estará aberto das 7h às 12h e das 13h às 18h na quinta-feira (06/04), mas não haverá atendimento no feriado.



Segurança Pública

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.



As Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) funcionarão atendendo registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada.

Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.



Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais na segunda-feira (10/04), das 8h às 17h.



Cidadania

Para garantir a segurança alimentar das famílias atendidas pelo Prato Cheio, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) vai manter as 44 unidades do programa funcionando normalmente nesta quinta-feira (06/04), durante o ponto facultativo, das 11h às 13h. Na Sexta-feira Santa (07/04), as unidades não irão funcionar.



As cozinhas populares do programa Prato Cheio funcionarão normalmente no sábado (08/04), onde serão servidas sopas de forma gratuita, das 11h às 13h.



Os sete centros de convivência administrados pela Seas não irão funcionar a partir desta quinta-feira (06/04). As atividades nos centros retornam nesta segunda-feira (10).



Quanto aos atendimentos da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), na capital, e o Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic), no interior, seguirão funcionando normalmente no regime de 24h.