Amazonas mantém conceito 'A' em indicador de situação previdenciária

A Fundação Amazonprev conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, conceito “A” no Indicador de Situação Previdenciária (ISP-2021), divulgado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. A classificação foi determinada com base na análise dos indicadores relacionados à gestão e transparência e situação financeira e atuarial dos mais de 2 mil Regimes Próprios de Previdência Social brasileiros.

Na avaliação do presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a instituição alcança o conceito A em razão de sua cultura de gestão. “Isso é reflexo do trabalho altamente zeloso e competente desenvolvido na instituição. Mais uma vez mostramos o quão seguro, transparente e equilibrado é o sistema previdenciário dos servidores públicos do Amazonas”, afirma Zogahib.

Critérios – Certificações como o Pró-Gestão, recertificação da ISO-9001, manutenção do Certificado de Responsabilidade Previdenciária (CRP), bem como o bom desempenho financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, administrado pela Fundação Amazonprev, contribuíram para a obtenção do conceito A.

Trajetória – Entre 2019 e 2021, a Fundação Amazonprev recebeu prêmios nacionais de melhor instituto de previdência do País, concedidos pela Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estaduais e Municipais (Abipem) e pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem).