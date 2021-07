Amazonas já distribuiu mais de 1,9 milhão de primeiras doses de vacinas

Manaus/AM - Cerca de 1.902.040 de doses de vacinas contra a Covid-19 apenas para a primeira dose da imunização foram distribuídas no Amazonas, até esta sexta-feira (09). Desse total, Manaus recebeu 963.550 doses, o equivalente a 50,65%, conforme boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Os municípios do interior receberam 938.490, correspondente a 49,35% do total das primeiras doses de imunizantes. De acordo com a FVS-RCP, a divisão atende, proporcionalmente, às necessidades de cada município, de acordo com os públicos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Do total de doses recebidas do Governo Federal para a campanha de vacinação contra a Covid-19, o Governo do Estado alcançou a marca de 92% das doses distribuídas para capital e interior, levando em conta o quantitativo total de imunizantes recebido até o momento. Vacinômetro – De acordo com o consolidado diário de vacinação, divulgado ontem (08) pela FVS-RCP, cerca de 2,2 milhões de doses foram aplicadas em todo o estado, sendo 1,6 milhão de primeira dose e 563 mil de segunda dose.

Todas as informações relacionadas ao recebimento de vacinas contra a Covid-19, com o detalhamento da distribuição, estão disponíveis no site da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.