Amazonas já aplicou 852.541 doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas aplicou, até esta quinta-feira (29), cerca de 852.541 doses de vacina contra Covid-19, sendo 596.409 de primeira dose e 256.132 de segunda dose, conforme informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Neste balanço, nove cidades não enviaram a informação, são elas: Amaturá, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Itapiranga, Japurá, Pauini e Tabatinga.



Doses aplicadas por município: Manaus (450.768), São Gabriel da Cachoeira (24.090), Itacoatiara (20.918), Tabatinga (20.627), Parintins (18.646), Benjamin Constant (17.857), Maués (15.692), São Paulo de Olivença (13.440), Manacapuru (13.329), Autazes (12.307), Barreirinha (11.726), Iranduba (11.561), Tefé (10.572), Manicoré (10.120), Lábrea (10.109), Humaitá (9.965), Borba (9.399), Careiro (9.248), Coari (8.706), Santo Antônio do Içá (8.697), Careiro da Várzea (8.487), Presidente Figueiredo (6.780), Santa Isabel do Rio Negro (6.713), Atalaia do Norte (5.856), Nhamundá (5.521), Eirunepé (5.310), Jutaí (5.142), Rio Preto da Eva (4.891), Boca do Acre (4.871), Urucará (4.555), Manaquiri (4.403), Tonantins (4.168), Amaturá (3.727), Nova Olinda do Norte (3.680), Silves (3.652), Barcelos (3.456), Fonte Boa (3.443), Tapauá (3.424), Carauari (3.356), Alvarães (3.254), Apuí (3.251), Urucurituba (3.235), Envira (2.911), Uarini (2.841), Novo Airão (2.785), Boa Vista do Ramos (2.732), Pauini (2.696), Beruri (2.678), Novo Aripuanã (2.606), Itamarati (2.514), Codajás (2.402), Canutama (2.307), Anamã (2.107), Maraã (2.067), Guajará (2.003), Ipixuna (1.788), São Sebastião do Uatumã (1.768), Anori (1.714), Itapiranga (1.596), Caapiranga (1.419), Juruá (1.333), Japurá (1.322).



Doses aplicadas por grupo prioritário geral:



·Indígenas: 74.894 de 1ª dose e 57.512 de 2ª dose;

·Trabalhadores da saúde: 97.951 de 1ª dose e 79.819 de 2ª dose;

·Pessoas com 80 anos ou mais: 34.633 de 1ª dose e 14.858 de 2ª dose;

·Pessoas de 75 a 79 anos: 30.665 de 1ª dose e 11.655 de 2ª dose;

·Pessoas de 70 a 74 anos: 46.491 de 1ª dose e 9.633 de 2ª dose;

·Pessoas de 65 a 69 anos: 69.734 de 1ª dose e 11.703 de 2ª dose;

·Pessoas de 60 a 64 anos: 92.321 de 1ª dose e 56.311 de 2ª dose;

·Pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais: 195 de 1ª dose e 175 de 2ª dose;

·Pessoas institucionalizadas com deficiência: 161 de 1ª dose e 5 de 2ª dose;

·Povos tradicionais ribeirinhos: 49.510 de 1ª dose e 281 de 2ª dose;

·Povos tradicionais quilombolas: 1.061 de 1ª dose;

·Pessoas com comorbidades: 89.044 de 1ª dose e 12.677 de 2ª dose;

·Profissionais das forças armadas: 686 de 1ª dose e 34 de 2ª dose;

·Profissionais das forças de segurança e salvamento: 9.063 de 1ª dose e 1.469 de 2ª dose.



Até o momento o Amazonas recebeu 1.458.620 doses de vacina contra a Covid-19, destas, 1.438.660 doses entregues.