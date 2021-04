Amazonas já aplicou 793.142 doses de vacina contra Covid-19

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 793.142 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (23), sendo 571.396 de primeira dose e 221.746 de segunda dose.

As informações consolidadas pela FVS-AM são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Neste balanço, oito cidades não enviaram a informação, são elas: Amaturá, Atalaia do Norte, Barreirinha, Beruri, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Parintins e Santo Antônio do Içá.

Doses aplicadas por grupo prioritário geral

· Indígenas: 73.598 de 1ª dose e 54.874 de 2ª dose;

· Trabalhadores da saúde: 96.869 de 1ª dose e 78.117 de 2ª dose;

· Pessoas com 80 anos ou mais: 34.621 de 1ª dose e 9.977 de 2ª dose;

· Pessoas de 75 a 79 anos: 30.531 de 1ª dose e 6.805 de 2ª dose;

· Pessoas de 70 a 74 anos: 46.396 de 1ª dose e 6.499 de 2ª dose;

· Pessoas de 65 a 69 anos: 69.285 de 1ª dose e 8.256 de 2ª dose;

· Pessoas de 60 a 64 anos: 91.467 de 1ª dose e 52.942 de 2ª dose;

· Pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais: 194 de 1ª dose e 175 de 2ª dose;

· Pessoas institucionalizadas com deficiência: 125 de 1ª dose e 4 de 2ª dose;

· Povos tradicionais ribeirinhos: 39.971 de 1ª dose e 147 de 2ª dose;

· Povos tradicionais quilombolas: 929 de 1ª dose;

· Pessoas com comorbidades: 78.144 de 1ª dose e 3.309 de 2ª dose;

· Profissionais das forças armadas: 609 de 1ª dose e 8 de 2ª dose;

· Profissionais das forças de segurança e salvamento: 8.657 de 1ª dose e 633 de 2ª dose.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).