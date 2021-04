Amazonas intensifica testagem para Covid-19

Manaus/AM - As unidades da rede estadual de saúde estão intensificando a testagem do exame RT-PCR para pacientes com a Covid-19. O objetivo da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) é fortalecer o diagnóstico nessa fase, em que as internações estão em baixa, e rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do novo coronavírus, antes que ele volte a se espalhar.

A ampliação da testagem também acontece no interior, e está sendo feita em parceria com os municípios, responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes na rede de Atenção Básica. Além do RT-PCR, o governo ampliou a oferta de teste de antígeno. A estratégia tem apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

O fortalecimento do diagnóstico, seguido do monitoramento dos pacientes e seus contatos, é uma das estratégias do Plano de Contingência que está sendo revisado pela SES-AM e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Segundo a SES-AM, esse fortalecimento antecede as fases do plano operacional voltado para a ampliação de leitos. A lógica é evitar o aumento do contágio e uma eventual terceira onda.

O resultado do exame pode ser consultado e impresso a partir do site www.fvs.am.gov.br, usando CPF e o número do Cartão Nacional de Saúde.

A orientação é para que a pessoa que tiver sintomas gripais busque uma unidade de saúde, que pode ser uma Unidades Básica de Saúde (UBS), SPA ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, nos casos leves. Quanto mais cedo o diagnóstico melhores são as chances de tratar o paciente e monitorar a família e seus contatos.