Amazonas inicia neste sábado aplicação da 4º dose da vacina contra Covid

Manaus/AM - O Amazonas começa neste sábado (19) a aplicação da 4º dose de vacina contra Covid em idosos acima de 70 anos. Estão aptos para participar dessa nova etapa da campanha as pessoas que receberam a primeira dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos, quatro meses.

Segundo orientação da Secretária de Saúde e FVS, as alternativas de imunizantes aconselhadas pelo Ministério da Saúde para serem utilizados nesta etapa devem ser Astrazeneca, Janssen e Pfizer. Cada município deve avaliar as suas estratégias para aplicar as vacinas no público idoso.

Para receber a dose basta se encaminhar para um dos postos de vacinação. São 129.630 idosos com 70 anos ou mais no Amazonas, mas, neste primeiro mês de aplicação, são 62.238 idosos que estão aptos a tomar a segunda dose de reforço (quarta dose), pois já tomaram a primeira dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos, 4 meses.

Anteriormente, a quarta dose estava disponível apenas para pessoas com doenças e situações de imunossupressão. A decisão de ampliar a quarta dose para idosos foi tomada, por prevenção, devido à população com idade de 70 anos ou mais apresentar as maiores taxas de mortalidade para Covid-19 no estado, com 165 óbitos a cada 100 mil habitantes.