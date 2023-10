Amazonas FC e Brusque terminam em 0 a 0 na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O Amazonas FC empatou sem gols com o Brusque (SC), neste domingo (15), na Arena da Amazônia, no primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois anos, o Governo do Amazonas tem investido fortemente nos clubes profissionais amazonenses, e o Amazonas FC, que garantiu o acesso à Série B, caminha em busca do título inédito na competição nacional.



Com o empate o Amazonas FC enfrenta o Brusque (SC), no próximo domingo (22), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. A Onça Pintada vem de um emocionante duelo contra o Botafogo-PB, carimbando seu lugar na Série B, após 17 anos sem um representante baré na competição.



Com o empate nenhuma das equipes leva vantagem para o segundo jogo da decisão. Em caso de empate no jogo da volta, o campeão será decidido nos pênaltis.