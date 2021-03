Amazonas estuda acolher apenas pacientes covid-19 da região Norte

Manaus/AM - Em reunião virtual promovida pelo Senado Federal na manhã desta quinta-feira (11), o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse que estuda acolher pacientes com covid-19 de outros estados, porém todos da região Norte do país.

“A gente já começa a fazer um estudo e a já fazer essa construção de transferência de pacientes de outros estados daqui da região, como Rondônia, Acre, Roraima, que estão numa situação mais difícil, aqui para o Estado do Amazonas. São aqueles pacientes leves e moderados”, disse Lima.

O anúncio ocorre após o governo anunciar o adiamento do apoio porque não havia reserva de leitos o suficiente. Além do estudo, o governo afirmou que a taxa de transmissão no estado apresentou redução: “A gente chegou a estar em primeiro lugar, com uma taxa de transmissão de 1,3, hoje nossa faixa de transmissão é de 0,87. E a gente está trabalhando aqui, esperando o momento em que a gente chegue a 0,82 para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade”, concluiu.