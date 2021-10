Amazonas está entre os primeiros estados a adotarem passaporte da vacina contra covid-19

O evento esportivo, será o primeiro evento-teste que contará com um público de 14 mil. E para incentivar ainda mais a campanha de vacinação no Amazonas, o Governo realiza o sorteio de 3 mil ingressos para quem já tomou a segunda dose da vacina.

Na Arena da Amazônia que recebe o jogo do entre o Brasil e o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, só será permitida a entrada de pessoas devidamente imunizadas contra a doença.

