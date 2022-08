Amazonas está entre os estados com risco de aumento de casos de Síndrome Respiratória, aponta Fiocruz

Em termos nacionais, o sinal é de queda nas análises de longo prazo, que são as últimas seis semanas, e de curto prazo, que são as últimas três semanas.

Já nas demais regiões do país, só Mato Grosso, Maranhão e Piauí têm sinal de crescimento dos casos, na semana epidemiológica do período de 24 a 30 de julho.

Manaus/AM - O Amazonas está entre oito estado que têm sinal de crescimento no longo prazo de alta de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os outros estados com alta são Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e Sergipe.

