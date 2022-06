Amazonas está entre estados que mais garantem vitórias a presidentes

No último sábado (18), o presidente participou de uma motociata em Manaus e em seguida marcou presença em um evento religioso no Sambódromo.Vale lembrar que é entre os evangélicos que o Bolsonaro encontra sua maior fatia de votos.

Manaus/AM- Com as eleições presidenciais cada vez mais perto, a disputa por votos começa a tomar forma no país e o Amazonas pode ser decisivo neste processo.

