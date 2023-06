Amazonas envia ambulâncias para dar suporte ao 56º Festival Folclórico de Parintins

Manaus/AM - Visando a excelência do atendimento médico no 56° Festival Folclórico de Parintins, que acontece entre os dias 30 de junho e 2 de julho, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), enviou nesta quinta-feira (22), ambulâncias que irão atender os visitantes. Além destas, estão sendo enviados equipamentos, insumos, medicamentos e profissionais que irão compor a rede de atendimento de saúde montada para o evento.

Serão três ambulâncias de suporte básico, podendo ser equipadas para Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, conforme surja a necessidade. Elas chegam a ilha no sábado (24), permanecendo até o dia da apuração dos resultados, segunda-feira (03), onde ficarão baseadas em pontos estratégicos; Aeroporto, Balneário do Cantagalo e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada dentro do bumbódramo, no qual cada uma contará com dois profissionais de saúde, o condutor socorrista e um técnico de enfermagem.

Antes de serem embarcadas, as ambulâncias e demais materiais voltados para o atendimento passaram por um checklist na sede da secretaria.

Além das ambulâncias, a SES também está enviando equipamentos como ventiladores pulmonares, monitores eletrocardiógrafos, carrinho de parada, cilindros de oxigênio e uma pick-up, que também estará sendo enviada ao município para dar suporte a equipe de saúde. Vale ressaltar, que ainda essa semana, lote de medicamentos e insumos já foram enviados para a ilha.

Almoxarifado satélite

Um espaço no Hospital Municipal Padre Pedro Colombo, em Parintins, foi destinado para a montagem de um almoxarifado satélite, onde estarão armazenados os medicamentos, equipamentos e insumos destinados ao suporte de saúde do festival. Esta iniciativa otimiza o trabalho dos profissionais de saúde, mantendo todo o material necessário próximo da equipe e evitando a necessidade de envio desses materiais da capital durante o evento.

Com informações da assessoria