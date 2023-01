Amazonas envia 74 agentes a Brasília para atuar na segurança após atos antidemocráticos

Manaus/AM - Cerca de 29 policiais militares do Amazonas foram enviados à Brasília, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (09), para atuar na segurança na capital federal após os atos antidemocráticos ocorridos neste domingo (08), que resultaram em danos ao patrimônio público dos três poderes.

A tropa se soma a outros 45 militares, civis e bombeiros do Estado que já estavam na capital federal para atuar na garantia da segurança e da ordem. A previsão inicial de permanência é de que esses profissionais fiquem de 7 a 10 dias em Brasília.

De acordo com o governador Wilson Lima, as tropas foram enviadas para atender solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, ele destacou que estão sendo monitoradas possíveis manifestações, a partir da ativação do Gabinete de Crise, de maneira preventiva. A avaliação do Comitê é de que a situação é de normalidade no estado, incluindo a retirada das pessoas da frente do Comando Militar da Amazônia (CMA) feita de forma pacífica.

Foram cedidos agentes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Rondas ostensivas Candido Mariano (ROCAM), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCÃES), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE) e O Grupamento de Radio-patrulhamento Aéreo (GRAER), que embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para reforçar a segurança nacional em Brasília.