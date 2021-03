Amazonas entrega à FAB 200 cilindros de oxigênio a serem doados ao Paraná

Manaus /AM - O Amazonas enviou na tarde desta sexta-feira (19), 200 cilindros de oxigênio até o Aeroporto de Ponta Pelada, na Zona Sul de Manaus. A carga do insumo será transportada, posteriormente, ao estado do Paraná num voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

A ação aconteceu por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Casa Militar. A operação logística contou com a participação de 34 policiais militares, responsáveis por levar os cilindros ao caminhão no armazém da SES e posterior descarga no Aeroporto de Ponta Pelada.

Operação - Com a redução da pressão na rede de atendimento da saúde do Estado, o Governo do Amazonas deu início à “Operação Gratidão”, na última terça-feira (16), com a chegada de dois pacientes com Covid-19, para dar continuidade ao tratamento em Manaus.

A operação é uma forma de prestar solidariedade a outros estados brasileiros, que ajudaram o sistema de saúde do Amazonas no período mais crítico da Pandemia, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano.